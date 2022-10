Uwaga na szkodliwe aplikacje z Google Play. Ludzie pobrali je 20 mln razy

McAfee Labs poinformowało o zidentyfikowaniu nowego złośliwego oprogramowania o nazwie Clicker. Zostało ono zaliczone do kategorii adware, gdyż jego głównym zadaniem jest generowanie nielegalnego przychodu z reklam poprzez niekontrolowane działanie w tle. Clicker byłby typowym wirusem na Androida gdyby nie fakt, że zaskakuje skala zjawiska. Aż do zgłoszenia do Google'a istnienia aplikacji zawierających złośliwy kod, zostały one pobrane w sumie ponad 20 mln razy.