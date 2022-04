Nowa sytuacja sprawi, że w listopadzie najpewniej zniknie mnóstwo aplikacji ze sklepu Google Play. Będzie to rodzić bardzo ciekawe problemy. Część aplikacji była porzucona lata temu, ale inne programy są cały czas w użyciu, a ich twórcy po prostu ich nie ruszali, bo po co zmieniać coś, co działa. No i do tego, po co znowu płacić programistom, skoro nie ma takiej potrzeby?



To właściwie pewne, że po usunięciu takich aplikacji ze sklepu deweloperzy dostaną mnóstwo wiadomości od swoich byłych klientów. Jeżeli jesteś podmiotem, który zlecił napisanie aplikacji do jakiegoś software house’u, lepiej przygotuj się do zmian przed listopadem, zanim twoja aplikacja wypadnie ze sklepu Google Play.



* Publikacja z 8 kwietnia 2022 r. Zaktualizowana 11 kwietnia 2022 r.