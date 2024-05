Sprawdziliśmy, nad czym pracują startupy i technologiczni giganci. To nie tylko AI

Nie da się ukryć, że to sztuczna inteligencja zawładnęła światem nowych technologii. Skoro nawet Apple dał się wciągnąć w tę grę, w którą grają już takie tuzy jak Microsoft wespół z Open AI, Google, Meta i Samsung, to coś jest na rzeczy. No i mamy smartfony z AI, komputery z AI, telewizory z AI, przypinki z AI, szczoteczki do zębów z AI… No gdzie się nie obrócić, jest AI.