To z kolei oznacza, że w przewidywalnej przyszłości narzędzia te nadal będą wymagały nadzoru ludzi, przynajmniej jeszcze przez pewien czas. Osobną sprawą są niskokompetencyjni pracownicy umysłowi, których GPT de facto automatyzuje i zastępuje. Te kilka lat do faktycznie masowego wdrożenia Dużych Modeli Językowych w firmach może okazać się zbyt krótkim czasem, by zdążyć się przekwalifikować czy zdobyć nowe kompetencje do pracy.