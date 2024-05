Absolutnie niesamowite - z GPT-4o pogadasz jak z człowiekiem. Przyszłość z filmu Ona już tu jest (wideo)

To pośród wielu innych czynników stanowi problem choćby dla Humane AI Pin, które to urządzenie również dążyło do bycia asystentem, a wywróciło się już na etapie marketingu, właśnie przez m.in. powolne odpowiedzi i błędne interpretacje danych wejściowych. Bo nie sposób jest być asystentem, jeżeli nie umiesz policzyć obiektów położonych na wprost ciebie lub jeżeli udzielenie odpowiedzi na proste pytanie o fakt historyczny zajmuje ponad 30 sekund. Oczywiście Humane AI Pin to produkt posiadający wiele innych wad, ale ta jedna - wydajność AI, z powodzeniem mogłaby zostać naprawiona przez GPT-4o.