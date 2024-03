Czy to już? Boom na Chatboty mija, bo stoją w miejscu

Dzień, w którym OpenAI upubliczniło prawdopodobnie najpopularniejszego czatbota świata był kamieniem milowym na wielu frontach. Nagle niczym w mitologii greckiej Prometeusz Sam Altman dał ludziom narzędzie, z którym mogli bez ograniczeń konwersować. Narzędzie to - o wdzięcznym imieniu ChatGPT - potrafiło odpowiedzieć na każde pytanie, wygenerować sugestie treści, tytułu czy szkieletu dłuższej publikacji. Można z nim normalnie porozmawiać, ale i figlarnie ciągnąć bota za język, aż się podłoży i powie, że jest świadomy lub powie coś niemiłego na temat swoich twórców.



Dla wielu był to przełom, który można porównać do pierwszego zachwytu telefonem komórkowym, który nie potrzebował kabla do działania, a jednocześnie można było na nim zmienić tapetę, ustawić alarm, a w komunikacji ograniczyć się do wiadomości tekstowych. Jednak zachwyt to jedyne co obecna generatywna sztuczna inteligencja ma wspólnego z nowatorskością.