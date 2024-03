Mówią, że Elon Musk chciał władzy absolutnej. OpenAI odpaliło bombę po zarzutach miliardera

W pierwszej części odpowiedzi założyciele OpenAI odnieśli się do zarzutu porzucenia pierwotnej misji - zapewnienia, że silna sztuczna inteligencja (AGI) będzie rozwijana w sposób, który przyjdzie z korzyścią dla całej ludzkości. Według autorów osiągnięcie tego celu było zbyt kosztowne. Greg Brockman oraz Sam Altman początkowo sugerowali, by OpenAI rozpoczęło z kapitałem założycielskim w wysokości 100 milionów dolarów, lecz Elon Musk zasugerował zwiększenie go do miliarda dolarów by "uniknąć beznadziejnego brzmienia". W sumie założonemu w 2015 roku OpenAI (wtedy jeszcze organizacji non-profit) udało się zebrać około 135 milionów dolarów kapitału: "mniej niż 45 milionów dolarów od Elona i ponad 90 milionów dolarów od innych darczyńców".