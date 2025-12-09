Logo
RAM stał się wyjątkowo drogi. MSI ma na to sposób

Ostatnimi czasy ceny pamięci komputerowych wystrzeliły w górę. Zarówno RAM, jak i dyski SSD, przez co składanie komputera stało się mniej opłacalne. MSI ma jednak rozwiązanie.

Albert Żurek
MSI komputery gotowe
Popularny producent sprzętu wydał bowiem nowe zestawy komputerowe w czterech wydaniach: stworzone do pracy, a także dla graczy i twórców treści. Każdy z nich oferuje różne możliwości i konfigurację. Ceny grają tu bardzo istotną rolę.

Mimo że pamięci są drogie, komputer wciąż może być tani

Sytuacja wygląda bowiem tak, że w ostatnich kilku tygodniach ceny RAM-u poszły o co najmniej 100 proc. w górę. Dotyczy to obu technologii - DDR4, czyli nieco starszej, która już powoli odchodziła zapomnienie, jak i nowszej DDR5 implementowanej w bardziej zaawansowanych konfiguracjach AM5 oraz LGA1851. W przypadku DDR5 ceny wzrosły nawet ponad 3-krotnie.

MSI MAG Infinite S3 14th jednak ma zachęcać ceną od 3499 zł, nawet pomimo zastosowania DDR5. Producent używa w tych komputerach procesor Intel Core i5-14400F (10-rdzeniowy) połączony z różnymi kartami graficznymi: od podstawowego RTX 3050 aż po RTX 5070. Cena 3499 zł dotyczy mniej zaawansowanej karty graficznej - do wyższych modeli trzeba będzie dopłacić.

Trudno jednak złożyć komputer w tej cenie, który będzie oferował taki procesor, niezłe GPU oraz szereg innych dodatków typu WiFi 6E, klawiaturę i myszkę w zestawie czy ładne obudowy z dobrym przepływem powietrza. Producent zamknął ten komputer w czarnej lub białej obudowie - czarna wersja została wyposażona w dodatkową przezroczystą ściankę boczną, przez którą widać wewnętrzne podświetlenie RGB.

Bardziej zaawansowane komputery też można kupić w dobrej cenie

Połączenie średniopółkowego procesora i karty graficznej nie jest dla wszystkich. Dla tych, którzy chcą od komputera więcej producent przygotował dwa modele:

Ten pierwszy model został stworzony z myślą o sztucznej inteligencji. Producent zastosował w nim procesor Intel Core Ultra 9 285K z dedykowanym układem NPU do obliczeń AI oferujący 13 TOPS dla lokalnych obliczeń sztucznej inteligencji. Procesor ten wyposażony w 24 rdzenie został stworzony do pracy i do gier - choć raczej polecałbym go do wykonywania półprofesjonalnych zadań. Procesor jest chłodzony przez AiO 360 mm i ma do dyspozycji maksymalnie 64 GB RAM DDR5.

Sprzęt połączono z maksymalnie kartą graficzną GeForce RTX 5090 - oczywiście w cenie 9699 zł nie dostaniemy tego układu, tylko słabszą propozycję. Oprócz tego mamy WiFI 7, 5-gigabitowe złącze Ethernet, czy mnóstwo podświetlenia RGB.

Natomiast jeśli chcecie głównie grać, lepszym wyborem będzie MSI MPG Infinite Z3 X3D, który został wyposażony w procesory AMD Ryzen z X3D takie jak Ryzen 7 7800X3D czy 7 9800X3D. To obecnie najlepsze CPU do gier - po prostu. Mimo że mają tylko 8 rdzeni i 16 wątków, podczas rozgrywki pokazują pazur za sprawą dodatkowej pamięci Cache. Konfiguracji kart graficznych mamy mnóstwo: RTX 5070, 5070 Ti, 5080 oraz 5090. 

Podana cena 8299 zł dotyczy zestawu Ryzen 7 7800X3D i RTX 5070 co i tak jest niezłą propozycją zważywszy na rosnące ceny RAM-u i pamięci SSD.

Są też komputery do biura

MSI wprowadził też kompaktowy komputer biurowy MSI PRO DP80 A14G. Jego cena zaczyna się od 2199 zł, choć w wyższych konfiguracjach znajdziemy bardziej zaawansowane komponenty: i7-14700, opcjonalną kartę graficzną RTX, 64 GB DDR5, WiFi 7, oraz 2,5-gigbatiowy LAN czy wbudowany czytnik kart SD.

Więcej o MSI przeczytasz na Spider's Web:

09.12.2025 12:57
Tagi: Karty graficzneKomputeryMSIRAM
