Poczta Polska idzie w deweloperkę. Ma plan na swoje pałace

Jak informuje PAP, Poczta Polska rozpoczęła realizację projektu Galerie Poczty Polskiej (GPP). Już wytypowane zostały 32 budynki o walorach zabytkowych, położone w centrach miast: m.in. w Bydgoszczy (na zdjęciu głównym), Toruniu i Poznaniu.

Zarządzający spółką wierzą, że miejsca te mają "duży potencjał wykorzystania biznesowego".

- Jesteśmy właścicielami przepięknych budynków o miastotwórczym charakterze położonych w centrach miast. Do tej pory traktowaliśmy je tylko jako miejsca prowadzenia usług pocztowych. Poczta jednak się zmienia, mamy nadmiar powierzchni - co wszystko widzą - a także potrzebę doinwestowania – podkreśla w rozmowie z PAP prezes Sebastian Mikosz.

Plany są ambitne

Poczta chce nie tylko rozwiązać swoje finansowe problemy. Miasta miałyby skorzystać, bo powstałyby nowe lokalne atrakcje. Za wzór uchodzą dawne obiekty przemysłowe, w których dziś znajdują się sklepy, restauracje, kina itp. miejsca.

- Bardzo nam też zależy, żeby włodarze miast, w których są te placówki, czuli się współodpowiedzialni za ten projekt, bo chodzi w nim o to, by być pożytecznym dla lokalnej społeczności. Współpraca z prezydentami i burmistrzami jest fundamentalna. Oni mają potrzeby, o których my nie wiemy. (...) Poczta jest otwarta na to, by tę powierzchnię udostępnić – zapewnia szef poczty.

Potencjał przynajmniej na papierze jest spory

Niektóre placówki to obiekty liczące nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Tymczasem Poczta Polska wykorzystuje zaledwie ok. 300 metrów z całości. Reszta leży i marnuje się, na czym spółka traci. I teoretycznie mieszkańcy, bo w tym miejscu mogłoby powstać coś ciekawego.

Byłoby świetnie, gdyby budynki należące do Poczty Polskiej dało się przekształcić na domy kultury, biblioteki, miejsca spotkań i tym podobne przedsięwzięcia. Nieco gorzej, jeśli przestrzeń zajęłyby kolejne sieciówki, których przecież i tak jest wiele. Niby Poczta Polska chce po prostu wyjść na zero, ale dla miast byłaby to zmarnowana szansa.

"Chcemy, aby te przestrzenie służyły lokalnym społecznościom i odwiedzającym, tworząc nową jakość w polskich miastach" – zapewnia prezes Poczty Polskiej. Jednocześnie na stronie spółki czytamy, że "istnieje szereg możliwości wykorzystania tych nieruchomości, w tym na cele biurowe, usługowe i mieszane".

Okrutnym chichotem losu byłoby, gdyby Poczta Polska wynajęła lokale, w których znalazłyby się automaty paczkowe. Takich miejsc w nowych apartamentowcach jest już sporo, więc wolne i tanie pomieszczenia od poczty mogą być łakomym kąskiem. A obok spożywcza sieciówka, drogeria i kebab - wszystko w zabytkowym, pięknym budynku. Obym nie wykrakał.

09.12.2025

