Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Poczta Polska idzie w deweloperkę. Ma plan na swoje pałace

Poczta Polska posiada wiele budynków w centrach miast, ale wykorzystuje jedynie fragment ich powierzchni. Władze spółki mają więc pomysł.

Adam Bednarek
Galerie Poczty Polskiej
REKLAMA

Jak informuje PAP, Poczta Polska rozpoczęła realizację projektu Galerie Poczty Polskiej (GPP). Już wytypowane zostały 32 budynki o walorach zabytkowych, położone w centrach miast: m.in. w Bydgoszczy (na zdjęciu głównym), Toruniu i Poznaniu.

Zarządzający spółką wierzą, że miejsca te mają "duży potencjał wykorzystania biznesowego".

REKLAMA

- Jesteśmy właścicielami przepięknych budynków o miastotwórczym charakterze położonych w centrach miast. Do tej pory traktowaliśmy je tylko jako miejsca prowadzenia usług pocztowych. Poczta jednak się zmienia, mamy nadmiar powierzchni - co wszystko widzą - a także potrzebę doinwestowania – podkreśla w rozmowie z PAP prezes Sebastian Mikosz.

Plany są ambitne

Poczta chce nie tylko rozwiązać swoje finansowe problemy. Miasta miałyby skorzystać, bo powstałyby nowe lokalne atrakcje. Za wzór uchodzą dawne obiekty przemysłowe, w których dziś znajdują się sklepy, restauracje, kina itp. miejsca.

- Bardzo nam też zależy, żeby włodarze miast, w których są te placówki, czuli się współodpowiedzialni za ten projekt, bo chodzi w nim o to, by być pożytecznym dla lokalnej społeczności. Współpraca z prezydentami i burmistrzami jest fundamentalna. Oni mają potrzeby, o których my nie wiemy. (...) Poczta jest otwarta na to, by tę powierzchnię udostępnić – zapewnia szef poczty.

Potencjał przynajmniej na papierze jest spory

Niektóre placówki to obiekty liczące nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Tymczasem Poczta Polska wykorzystuje zaledwie ok. 300 metrów z całości. Reszta leży i marnuje się, na czym spółka traci. I teoretycznie mieszkańcy, bo w tym miejscu mogłoby powstać coś ciekawego.

Byłoby świetnie, gdyby budynki należące do Poczty Polskiej dało się przekształcić na domy kultury, biblioteki, miejsca spotkań i tym podobne przedsięwzięcia. Nieco gorzej, jeśli przestrzeń zajęłyby kolejne sieciówki, których przecież i tak jest wiele. Niby Poczta Polska chce po prostu wyjść na zero, ale dla miast byłaby to zmarnowana szansa.

"Chcemy, aby te przestrzenie służyły lokalnym społecznościom i odwiedzającym, tworząc nową jakość w polskich miastach" – zapewnia prezes Poczty Polskiej. Jednocześnie na stronie spółki czytamy, że "istnieje szereg możliwości wykorzystania tych nieruchomości, w tym na cele biurowe, usługowe i mieszane".

REKLAMA

Okrutnym chichotem losu byłoby, gdyby Poczta Polska wynajęła lokale, w których znalazłyby się automaty paczkowe. Takich miejsc w nowych apartamentowcach jest już sporo, więc wolne i tanie pomieszczenia od poczty mogą być łakomym kąskiem. A obok spożywcza sieciówka, drogeria i kebab - wszystko w zabytkowym, pięknym budynku. Obym nie wykrakał.

Zdjęcie główne: Poczta Polska

REKLAMA
Adam Bednarek
09.12.2025 12:06
Tagi: poczta polska
Najnowsze
12:06
Poczta Polska ma plan na swoje pałace. Idzie w deweloperkę
Aktualizacja: 2025-12-09T12:06:41+01:00
11:51
Prezentowa gorączka? Nie tym razem. Oto jak Ceneo ułatwia zakupy na święta
Aktualizacja: 2025-12-09T11:51:56+01:00
11:10
W Rosji zbanowali już nawet FaceTime od Apple’a. Bo służby mają problem z podglądaniem
Aktualizacja: 2025-12-09T11:10:44+01:00
10:30
InPost mówi, czy paczka dojdzie na święta. Stawia jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-09T10:30:22+01:00
10:11
Unia dociska Facebooka. "Przestańcie śledzić użytkowników"
Aktualizacja: 2025-12-09T10:11:01+01:00
9:34
Szklane butelki namieszają w systemie kaucyjnym. Producenci znów kombinują
Aktualizacja: 2025-12-09T09:34:19+01:00
9:07
Robili gry przeglądarkowe na czas. Każdy może ograć tytuły zwycięzców
Aktualizacja: 2025-12-09T09:07:49+01:00
8:52
Najlepsze zestawy LEGO dla dorosłych na święta. Prawdopodobnie zaraz kupię połowę z nich
Aktualizacja: 2025-12-09T08:52:38+01:00
8:46
To nie pryszcz, to kamera. Nowe okulary Google'a to koszmarek
Aktualizacja: 2025-12-09T08:46:20+01:00
8:37
Kasy samoobsługowe osłabią strajk przepracowanych ludzi. Ale mroczne czasy
Aktualizacja: 2025-12-09T08:37:21+01:00
7:55
Mieszkańcy boją się samolotów nad Balicami. Krążą godzinami
Aktualizacja: 2025-12-09T07:55:01+01:00
6:51
Sprzęt z USA na horyzoncie. MON: nasze projekty nie ucierpią
Aktualizacja: 2025-12-09T06:51:00+01:00
6:41
Windows wycofuje irytujący dodatek. Microsoft wreszcie odpuszcza 
Aktualizacja: 2025-12-09T06:41:00+01:00
6:31
Mamy nowe największe miasto świata. Wystarczyło zmienić sposób liczenia
Aktualizacja: 2025-12-09T06:31:00+01:00
6:21
Chiny chciały zatrzymać pustynie. Skutki okazały się opłakane
Aktualizacja: 2025-12-09T06:21:00+01:00
6:11
Wiemy, ile butelek zwrócono w polskim systemie kaucyjnym. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-09T06:11:00+01:00
21:58
Internet w Play niewyobrażalnie przyspieszył. Ale to nie dla nas
Aktualizacja: 2025-12-08T21:58:15+01:00
21:36
NASA o krok od cyberkatastrofy. To cud, że do niczego nie doszło
Aktualizacja: 2025-12-08T21:36:40+01:00
20:49
Windows z ważną zmianą. Bezpieczniej i wygodniej niż kiedykolwiek
Aktualizacja: 2025-12-08T20:49:11+01:00
20:20
Samsung namiesza w najnowszych Galaxy. Na taką rewolucję czekam
Aktualizacja: 2025-12-08T20:20:30+01:00
20:02
Abonament RTV zniknie, ale jeszcze nie teraz. Najpierw podwyżka
Aktualizacja: 2025-12-08T20:02:56+01:00
19:38
Słońce gasi łączność na Ziemi. A kolejne uderzenia w drodze
Aktualizacja: 2025-12-08T19:38:45+01:00
19:21
iPhone ukryje ważny element. To byłby koniec dawnego designu
Aktualizacja: 2025-12-08T19:21:41+01:00
18:14
Polski F-35 pręży muskuły. W kraju trwa gorączka przygotowań
Aktualizacja: 2025-12-08T18:14:08+01:00
17:43
One UI 8.5 trafia do Galaxy. Zastanów się, czy w to wchodzić
Aktualizacja: 2025-12-08T17:43:10+01:00
17:02
Apple Fitness+ w Polsce. Mamy dobre i złe wieści
Aktualizacja: 2025-12-08T17:02:04+01:00
16:50
Windows 11 aktualizuje się inaczej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-08T16:50:42+01:00
16:22
Pierwsze zdjęcia z naszych satelitów. Jakość skromna, znaczenie ogromne
Aktualizacja: 2025-12-08T16:22:02+01:00
16:00
W święta najważniejsza jest pamięć. Również ta przenośna
Aktualizacja: 2025-12-08T16:00:56+01:00
15:09
Jaki iPhone na świąteczny prezent? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-08T15:09:13+01:00
14:20
Seniorzy też czekają na Mikołaja. Oto nasze propozycje prezentów
Aktualizacja: 2025-12-08T14:20:37+01:00
13:59
Justin Bieber rozjechał nowy system na iPhone'a. I ma gość rację
Aktualizacja: 2025-12-08T13:59:34+01:00
13:42
AGD w górę przez nową opłatę? Unia mówi, że będzie uczciwiej
Aktualizacja: 2025-12-08T13:42:03+01:00
12:53
Najlepsze antywirusy z ochroną prywatności. Nasze top 5 pewnych wyborów
Aktualizacja: 2025-12-08T12:53:40+01:00
12:51
Pomysł na prezent: laptop dla gracza pod choinkę. Poznaj Lenovo Legion Pro 7i
Aktualizacja: 2025-12-08T12:51:50+01:00
12:15
Masz słup energetyczny na działce? Możesz dostać mnóstwo pieniędzy
Aktualizacja: 2025-12-08T12:15:39+01:00
11:59
Będą mieszkać koło polskiej elektrowni jądrowej. Mówią, co ich przeraża
Aktualizacja: 2025-12-08T11:59:07+01:00
10:52
Osłona reaktora w Czarnobylu dziurawa jak durszlak. Ma 330 dziur
Aktualizacja: 2025-12-08T10:52:57+01:00
9:46
Wyciekło ładowanie w Galaxy S26. Przełom i rozczarowanie jednocześnie
Aktualizacja: 2025-12-08T09:46:56+01:00
9:11
Balice przegrywają z mgłą. Właśnie pojawiło się światełko w tunelu
Aktualizacja: 2025-12-08T09:11:05+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA