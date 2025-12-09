Mapy Google ze świetną nowością. Ale tylko na iPhone, Android w tyle

Ładowanie...

Użytkownicy popularnej aplikacji mogli zapisać miejsce parkowania już wcześniej. W tym celu musieli jednak wykonywać dodatkowe kroki - zaznaczyć na ekranie pineskę, przejść przez karuzelę opcji oraz odnaleźć "Ustaw jako lokalizacja pojazdu". W Android Auto był też dedykowany przycisk. Oba rozwiązania wymagały ingerencji użytkownika.

Mapy Google same ci zaznaczają, gdzie zostawiasz samochód na parkingu

Aby nieco ulepszyć aplikację do nawigacji, Google postanowił zautomatyzować kwestię dodawanie pineski ze znacznikiem parkowania. Pracownik Google ostatnio pochwalił się, że funkcja pozwala wykryć, kiedy zostawi się samochód w miejscu, gdzie zazwyczaj go nie zostawiamy.

Nowe rozwiązanie zapisuje lokalizację, a następnie usuwa ją po rozpoczęciu jazdy. Rio Akasaka z Google wyjaśnia, że funkcja ma działać wtedy, gdy na telefonie mamy uruchomione Mapy Google, a urządzenie jest podpięte do samochodu przez USB, Bluetooth lub CarPlay.

Niekoniecznie jednak musicie mieć moduł Bluetooth w swoim samochodzie - po prostu telefon musi wykryć, że urządzenie zostało podpięte do jakiegokolwiek urządzenia dla samochodu. Sam w swoim aucie nie dysponuję tak zaawansowanymi technologiami i zamiast tego korzystam z prostego konwertera Bluetooth na AUX. Mimo tego ostatnio parkując na mieście Mapy Google automatycznie oznaczyły mi dokładną lokalizację samochodu.

W dokumencie pomocy technicznej Google opisuje zasadę działania:

Aby ułatwić Ci znalezienie miejsca, w którym zaparkowałeś samochód, Mapy automatycznie zapisują Twoją lokalizację parkingową. Pozostaje ona zapisana przez 48 godzin, chyba że ją usuniesz lub zaczniesz jechać.

Kluczowe jest jednak to, że nowość jest obecnie dostępna tylko na iOS. Producent nie bez powodu zaznaczył, iż funkcja działa na CarPlay. Nie wymienił Android Auto, ponieważ na ten moment brakuje wsparcia dla Androida.

Posiadacze telefonów z systemem Google wciąż nie mogą skorzystać z automatycznego oznaczania lokalizacji pozostawionego samochodu w Mapach Google. W tym przypadku jedynym rozwiązaniem jest wykorzystanie ręcznego zaznaczenia miejsca parkingowego, przeszukując się przez menu aplikacji.

Dotychczas oznaczenie zaparkowanego samochodu było jednak słabo widoczne. To właściwie ikonka "P" z oznaczeniem "Tu jest twój pojazd" niezbyt wyróżniająca się na tle innych znaczników. Natomiast Google dodatkowo zaktualizował rozwiązanie, aby oznaczenie parkingu wykorzystywało niestandardową ikonę pojazdu, o ile taką skonfigurowaliśmy w Ustawieniach > Nawigacja > Twoje pojazdy.

Jeśli używamy tej funkcji, na mapach zobaczymy ikonkę naszego samochodu, która lepiej wyróżnia się pośród wszystkich innych etykiet i oznaczeń stosowanych przez Mapy Google. To stosunkowo niewielka, ale przydatna nowość.

Albert Żurek 09.12.2025 19:12

