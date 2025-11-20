REKLAMA
Przydatne nowości w Mapach Google. Wreszcie będziesz anonimowy

Google zaktualizował swoją aplikację do nawigacji. Dodał kilka przydatnych nowych funkcji - gigant twierdzi, że dzięki nim "zaoszczędzimy czas".

Albert Żurek
Nowe funkcje Mapy Google
Ostatnimi czasy do Map Google trafiły opcje sztucznej inteligencji bazujące na Gemini, dzięki którym użytkownik może zadawać pytania aplikacji. Teraz gigant rozszerza funkcje AI i dodaje rozwiązania niepowiązane z Gemini. Są cztery nowości, ale my skorzystamy tylko z trzech.

Nowe funkcje w Mapach Google. Większa anonimowość i lepsze szukanie nowych miejsc

Najlepszą nowością, która wreszcie trafi do Map Google jest opcja pozostawiania anonimowych opinii. Wiele razy chciałem zostawić opinię w lokalnych punktach na mapie, ale stwierdziłem, że nie chcę podpisywać się tam swoimi danymi. Jasne, mógłbym zmienić nazwę konta Google’a lub stworzyć nowe. Ale to dodatkowe czynności.

Dzięki nowemu rozwiązaniu użytkownik będzie mógł wybrać dowolny pseudonim i dedykowane zdjęcie niezwiązane z kontem Google. W oknie opinii na górnej stronie ekranu będziemy mieli do tego dedykowany przełącznik. Ci, którzy nie będą chcieli korzystać z pseudonimu, wcale nie muszą.

Opinie to jedna z najważniejszych funkcji aplikacji, która mimo wszystko bazuje na naszym koncie Google. Zabezpieczenia dalej będą monitorować podejrzane i fałszywe recenzje. Funkcja nie zostanie zatem wykorzystana do niecnych celów.

Następną nadchodząca opcją jest ulepszona karta Odkrywaj. To rozwiązanie, które obecnie pozwala wyświetlić najciekawsze miejsca w naszej okolicy. Opcja po aktualizacji natomiast ma pozwalać jeszcze lepiej znajdować ciekawe miejsca. Do zakładki trafią trendujące i wybrane miejsca np. przez lokalnych przewodników, które są aktualnie na czasie i najchętniej odwiedzane.

Odświeżona zakładka Odkrywaj ma pojawić się na całym świecie jeszcze w tym miesiącu na obu platformach mobilnych: Androidzie i telefonach iPhone. Trzecią funkcją powiązaną z Mapami Google mają być wskazówki dla określonych miejsc: restauracji, sklepów, atrakcji bazujące na sztucznej inteligencji wykorzystujące informacje znalezione online. Opcja jednak obecnie jest dostępna tylko w USA.

Ładowarki dla samochodów elektrycznych w Android Auto 

Czwartą nowością w Mapach Google, ale nie na telefony, tylko na Android Auto jest opcja wyświetlania dostępności ładowarek dla samochodów elektrycznych. Dzisiaj po wpisaniu ładowarka nawigacja Google’a wyświetla najbliższe stacje ładowania, ale niekoniecznie wiemy, czy są wolne.

Dzięki aktualizacji po wpisaniu frazy ładowarka EV lub kliknięciu dedykowanego przycisku wtyczki mapy wykorzystają sztuczną inteligencję do analizy historycznej i bieżącej dostępności ładowarek. Wyświetlą na ekranie wolne miejsca w danych punktach.

Więcej o Google'u przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
20.11.2025 12:53
Tagi: GoogleGoogle Mapsmapy
