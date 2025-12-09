Logo
Tworzenie na YouTube stało się banalne. Wideo robi się prawie samo

Już nie trzeba mieć nawet średniozaawansowanej wiedzy o montażu krótkich form wideo. Coraz więcej aplikacji oferuje kreatory dostosowane właśnie pod pionowego YouTube’a. Najnowsza to potencjalny killer.

Maciej Gajewski
Premiere Mobile YouTube Shorts
YouTube Shorts właśnie przekroczył granicę, która jeszcze niedawno wydawała się nieosiągalna: 200 mld wyświetleń dziennie. To niemal trzykrotny wzrost w ciągu roku i sygnał, że krótkie formy wideo stały się jednym z najważniejszych filarów Internetu. Nic dziwnego, że Adobe - gigant w świecie kreatywnego oprogramowania - postanowił wejść do gry z przytupem. Jego najnowszy ruch to nie tylko przeniesienie profesjonalnych narzędzi montażowych prosto na telefony, ale dostosowanie funkcji i interfejsu pod najpopularniejszą na dziś formę cyfrowej ekspresji.

Jeszcze niedawno aby stworzyć atrakcyjny Short trzeba było znać się na wielościeżkowych liniach czasu, warstwach i efektach specjalnych. Dziś wystarczy telefon. Adobe Premiere Mobile wraz z przestrzenią Create for YouTube Shorts to zmienia. Teraz każdy - od nastolatka nagrywającego w pokoju po zawodowego twórcę - może przygotować materiał który naprawdę dobrze wygląda.

Czytaj też:

Od pomysłu do publikacji w kilka minut

Największa rewolucja polega na tym, że Adobe nie ograniczyło się do prostego przeniesienia edytora na telefony. Stworzyło dedykowaną ścieżkę twórczą, która prowadzi użytkownika krok po kroku. W Premiere Mobile znajdziemy szablony przygotowane przez topowych youtuberów. Każdy zawiera gotowe teksty, efekty i przejścia, które można błyskawicznie dostosować. Dodajesz własny materiał, klikasz opublikuj i gotowe. 

A to dopiero początek. Adobe dorzuciło tu swoje najciekawsze sztuczki: 

  • Wielościeżkową linię czasu -  pełna kontrola i precyzja rodem z profesjonalnych edytorów. 
  • Ulepszanie głosu zasilane AI -  nawet nagranie w szafie zabrzmi jak w studiu. 
  • Generowane efekty dźwiękowe - zsynchronizowane z treścią i dopasowane do twojego głosu. 
  • Firefly, autorskie AI Adobe - generowanie unikalnych zasobów i podnoszenie jakości wideo. 

Twórca może przygotować własny szablon, inni mogą go remiksować, a z trendu rodzi się społeczność. Galeria szablonów będzie stale aktualizowana, więc inspiracji nie zabraknie.

Najważniejszym rywalem pozostaje CapCut

Rynek mobilnych edytorów wideo to prawdziwa dżungla. CapCut od dawna króluje dzięki prostocie i darmowemu dostępowi. PowerDirector oferuje tysiące efektów i bibliotekę multimediów ze Shutterstock. InShot sprawdza się w szybkich edycjach, Canva w budowaniu spójnego brandingu. 

Adobe jednak gra inaczej. Nie chodzi o liczbę funkcji, lecz o doświadczenie. Klikasz Create for YouTube Shorts, wrzucasz materiał i cała magia dzieje się niemal sama. To połączenie profesjonalnych narzędzi, integracji z YouTube’em i szablonów tworzonych przez samych twórców. 

Dostępność? iPhone już teraz, Android w kolejce

Nowa funkcjonalność na razie działa wyłącznie na iPhone’ach. Adobe zapowiada wersję na Androida, ale szczegółów nie zdradza. Użytkownicy iPhone’ów mogą korzystać od ręki - wystarczy darmowe konto w Premiere Mobile. Opcje płatne pojawią się dopiero wtedy, gdy ktoś zechce więcej przestrzeni w chmurze czy dodatkowe kredyty generacyjne. 

YouTube Shorts nie jest już TikTokiem w wersji light. To pełnoprawna platforma, która konkuruje z TikTokiem jak równy z równym. Wspomniane 200 mld wyświetleń dziennie pokazuje skalę, ale ważniejsze jest to, że twórcy mają narzędzia, które pozwalają tworzyć szybko i bez technicznych barier. Za sprawą takich nowości jak aktualizacja Premiere Mobile od Adobe kreatywność już nie wymaga godzin nauki. 

Premiere Mobile istnieje dopiero od września, więc ekosystem dopiero się rozwija. Funkcje będą ewoluować, a konkurencja nie śpi - CapCut już ma AI i eksport do Shorts, PowerDirector dysponuje biblioteką multimediów gigantycznych rozmiarów. Walka o uwagę twórców dopiero się zaczyna. Adobe Premiere Mobile może być dokładnie tym, na co czekali twórcy.

09.12.2025 21:05
