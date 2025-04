Photoshop i Premiere Pro same podpowiedzą, co wyciąć, a co poprawić. To nowa era edycji multimediów

Agentic AI to nowy rodzaj technologii sztucznej inteligencji, który wykracza poza typowe rozwiązania generatywne. Zgodnie z wizją przedstawioną przez dyrektora technicznego Adobe ds. mediów cyfrowych Ely Greenfielda agenci AI będą zdolni do prowadzenia rozmów, podejmowania działań i rozwiązywania złożonych problemów w ramach aplikacji Adobe. To fundamentalna zmiana w kierunku proaktywnych, autonomicznych systemów, które potrafią postrzegać, rozumować i działać w celu osiągnięcia określonych celów, często przy minimalnej interwencji człowieka.