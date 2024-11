Czy Pixelmator przetrwa przejęcie przez Apple'a? Są dwa scenariusze

Pixelmator, Photomator i Pixelmator Pro to zestaw zaawansowanych aplikacji do edycji grafiki i zdjęć, stworzonych z myślą o użytkownikach urządzeń Apple. Pixelmator to wszechstronny edytor obrazów dla macOS i iOS, który oferuje bogaty zestaw narzędzi do rysowania, malowania, retuszu i tworzenia grafiki. Z kolei Photomator (wcześniej znany jako Pixelmator Photo) to aplikacja skoncentrowana na profesjonalnej edycji zdjęć na urządzeniach z systemem iOS, oferująca zaawansowane narzędzia korekcji kolorów i retuszu. Pixelmator Pro to najbardziej rozbudowana wersja, dedykowana dla macOS, która łączy w sobie wszystkie funkcje Pixelmatora i dodaje szereg profesjonalnych narzędzi i technologii.