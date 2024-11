Gadżet za 10 zł uratował Apple Watcha za 2000 zł. Nie wierzyłem, że zadziała

Prosty, tani i jak się okazało skuteczny, ale nie uprzedzajmy faktów. Montaż jest prosty, zajmuje jakieś 7 s i co najważniejsze - nie utrudnia korzystania z zegarka w żaden sposób. Etui wydawało mi się monstrualne w stosunku do zegarka, ale jest lekkie, więc moja żona nie czuła, że go nosi. Dzięki temu, że case można zakupić w domyślnych kolorach zegarków Apple, to na urządzeniu są praktycznie niewidoczne. Etui nie wpływa przy tym na działanie ekranu dotykowego - obsłużymy Watcha dokładnie tak samo jak przed jego montażem.