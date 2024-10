Cyberpunk 2077 wleci na komputery Apple'a. Wiadomo, kiedy polski hit trafi na macOS

No i proszę, kto by pomyślał! Gry na systemach Apple’a? Kiedyś to brzmiało jak bajka, a teraz coraz częściej widzimy tytuły AAA lądujące natywnie na Apple Silicon. Oczywiście, przez lata Mac był traktowany po macoszemu przez twórców gier. Ale czasy się zmieniają, a wraz z nimi podejście do platformy Apple.