Gra Biedronki w Roblox pokazuje, że praca w markecie to koszmar. Chyba nie o to chodziło

Być może to kwestia balansu rozgrywki i tego, że zbyt wielu graczy wcieliło się w klientów. System jest jednak nieubłagany. Mogłem się dwoić i troić, ale zawsze było to niewystarczające. Jedną plamę na podłodze zastępowały dwie kolejne. Z jednej kolejki do kasy robiły się trzy. Biegałem więc od jednego losowego zadania do drugiego, starając się minimalizować wtopy. Po pewnym czasie miałem już tylko jedną misję: przetrwać. Gdy podszedł do mnie beztroski, uśmiechnięty klient pytając, gdzie znajdzie jaja, chciałem mu bardzo brzydko odpowiedzieć.