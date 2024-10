Podchodzą do kasy i podają dziesiątki numerów telefonów. Tak klienci Biedronki kradną... promocje

Nasz wielki test aplikacji sklepowych udowodnił, że warto dołączać do programów lojalnościowych w sklepach. Czasami wiąże się to z pewnymi utrapieniami, jak SMS-y późnym wieczorem, ale koniec końców zysk jest widoczny gołym okiem, kiedy zerka się na paragon. To się opłaca, więc Polacy ściągają aplikacje i pokazują je przy kasie.