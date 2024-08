Dostajesz metrowy paragon i myślisz, że masz spokój. Biedronka wysyła teraz wypracowania

Biedronka rozśmiesza - a niektórych irytuje - długimi paragonami, ale nie tylko w tym temacie postawiono na długość. Idziesz do kasy, czekasz na metrowy wydruk, zawijasz go, chowasz i myślisz, że wreszcie spokój. Wracasz do domu, sięgasz po telefon i… znowu to samo.