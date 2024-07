"Przecież jest aplikacja do tego". Naprawdę chcemy tak żyć?

Takie podejście często można zaobserwować w przypadku mediów społecznościowych. Wszystko albo nic. Tyle że niewiele z tego wynika. Owszem, sam ostatnio zdecydowałem się na przerwę od Twittera. Zaglądałem jedynie w godzinach pracy – mam ten przywilej – ale usunąłem aplikację z telefonu twierdząc, że nie podoba mi się promowanie szeroko rozumianej nienawiści. Tyle że jednocześnie musiałem na drugiej szali postawić opinie, uwagi czy żarty osób, które cenię. Bez sensu, bo tego typu wybór nie jest żadnym wyborem – ani jedno, ani drugie nie zmieni platformy. Trzeba na nią wpływać, a do tego potrzebni są nie tylko użytkownicy, ale też politycy i władze. Pozwala nam się podejmować pozorne decyzje: niby mamy wpływ na to, gdzie spędzamy czas, ale co poza tym?