W Polsce nawet automaty paczkowe mają kiboli. Wystarczył jeden wpis, by wylała się rzeka hejtu

Powiecie, że to wymyślona, hipotetyczna sytuacja. Niekoniecznie. Jakiś czas temu okazało się, że we Wrocławiu ludzie wyciągali z maszyny nieswoje paczki. Po prostu dwa automaty były zbyt blisko siebie. Odległość była na tyle mała, że jeżeli ktoś się pomylił i podszedł do nie tego, co trzeba, a kliknął przy tym zdalne otwarcie skrytki, to robiło się zamieszanie. Na grupkach osiedlowych nie brakowało skarg, że ktoś przechwycił nieswoją paczkę.