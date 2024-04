Uświadomiłem sobie, że truję planetę. Nie, nie chodzi o słomki i nakrętki

To my będziemy analizować, czy opłaca się wysłać maila i czy na pewno treść nie jest za krótka, a w tym czasie sama sztuczna inteligencja ma takie samo zapotrzebowanie na prąd co Holandia! Według niektórych szacunków do 2030 r. SI zużyje 1/4 całej amerykańskiej sieci energetycznej. Bogate firmy drenują, a ty licz, czy 3 MB na notatki to nie przesada.