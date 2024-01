Mnóstwo ptaków ginie po zderzeniu z szybami. Polacy znaleźli sposób, jak je ratować

Naukowcy w Białymstoku dalej będą prowadzić monitoring. Już teraz odnotowano ptaki, które mimo ochronnej folii uderzają w szyby. To grubodziób, śpiewak i bogatka. Naukowcy nie wiedzą, co jest powodem wypadków akurat tych gatunków. Być może to kwestia związana ze zwiększoną migracją ptaków. A może chodzi o ich rozmiar, jak w przypadku grubodziobów, które nie są w stanie wyhamować przed przeszkodą? Badacze zwracają jednak uwagę, że w większości były to młode osobniki, więc może przyczyną kolizji jest zwyczajny brak doświadczenia.