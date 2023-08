Ptaki giną, bo rozbijają się o szyby. W polskim mieście założyli specjalną taśmę, żeby je ratować

W Ogólnopolskim Rejestrze Kolizji Fundacji Szklane Pułapki widnieje bilans 3012 kolizji w samej tylko Warszawie w ciągu czterech lat – pisało miasto na swoich oficjalnych stronach.



Według szacunków naukowców o same wiaty przystankowe w Polsce rozbija się milion ptaków rocznie. A przecież do tego dochodzą szklane wieżowce, będące kolejnym olbrzymim zagrożeniem dla latających stworzeń. Nie ma co się gryźć w język: śmiertelnym zagrożeniem.