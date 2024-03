Europa odcięta od części internetu. Strategiczne podmorskie kable zostały uszkodzone

Choć internet w naszych domach i telefonach jest bezprzewodowy, to możliwe jest to jedynie za sprawą gigantycznej sieci kabli, która łączy wszystkie nadajniki i stacje na całym świecie. Większość z nich leży pod ziemią, łącząc urządzenia na całym kontynencie. Jednak za połączenie pomiędzy kontynentami odpowiada ogromna sieć kabli, położonych pod wodami mórz i oceanów.



Nie inaczej jest w przypadku Europy, Azji i MENA (Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki). Tu 90 proc. połączenia z internetem zawdzięcza nam aż 35 kabli - w tym 15 w samym Morzu Czerwonym. A właściwie zawdzięczało, gdyż część z nich została uszkodzona. Nawet jeżeli uda się ustalić sprawcę i okoliczności zdarzenia, to rebelianci w jego pobliżu zapowiadają utrudnienie prac naprawczych.