Biedronka otworzyła sklep w Roblox. Grasz i odbierasz pluszaka w realu

Gra Biedronka Symulator jest dostępna dla graczy w każdym wieku, możliwa do pobrania bezpośrednio z darmowej platformy Roblox. Z kolei promocja na kody uprawniające do odbioru maskotki Gangu Produkciaków potrwa do 16 listopada. Będąc przy Produkciakach, musicie wiedzieć, że najpopularniejszą maskotką z tego grona jest papier toaletowy Pakosław, wyprzedzający Muffinkę Marylkę. To oficjalne dane Biedronki.