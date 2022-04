Graj, baw się i zarządzaj pieniędzmi razem z ING

Zacznijmy od tego, że do realizacji części zadań potrzebujemy odpowiednich narzędzi. Aby umyć okno, musimy posiadać gąbkę. By ją kupić, powinniśmy odłożyć nieco środków, wykonując inne zlecenia. W ten sposób powstaje siatka powiązań sugerujących graczowi, że droga do celu nie zawsze jest szybka i prosta. Poświęcenie jest jednak wynagradzane, bo inwestując w wirtualną gąbkę, możemy realizować więcej zleceń, za większe pieniądze. Jak to w prawdziwym życiu bywa, narzędzia również są zróżnicowane. Wspomnianej gąbki jest kilka rodzajów. Droższe lepiej i szybciej czyszczą, tańsze łatwiej zdobyć.