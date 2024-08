Biedronka ma nowy hit. Maskotki Gangu Produkciaków można mieć bez zbierania naklejek

Promocja Gang Produkciaków w Biedronce trwa od 26 sierpnia do 30 listopada 2024 roku, ale warto pamiętać o kilku ważnych datach. Przede wszystkim zbieranie naklejek, które są kluczowe do zdobycia maskotek i książek, kończy się już 16 listopada. To oznacza, że masz nieco ponad dwa miesiące na zgromadzenie odpowiedniej liczby naklejek, aby wymienić je na nagrody.