Moja Biedronka ma ukryte okazje. Jak je włączyć? [Poradnik]

Aplikacja Moja Biedronka to niemal obowiązkowy dodatek dla każdego, kto regularnie robi zakupy w Biedronce. Dzięki niej zyskujesz dostęp do większej liczby promocji - niektóre z nich, mimo że zaznaczone na cenówkach, są dostępne tylko po zeskanowaniu karty Moja Biedronka, którą możesz mieć zarówno w aplikacji, jak i fizycznie (w formie plastikowej karty). Jeśli chodzi o promocje, to codziennie możesz też skorzystać z Shakeomatu, który umożliwia wylosowanie dwóch dodatkowych rabatów.