Biedronka kłóci się z Lidlem na ostro. Brakuje już tylko szalikowców i ustawek

Cóż, zaczyna się robić już po prostu niesmacznie, a przekrzykiwanie kto jest bardziej polski może wymknąć się spod kontroli. Warto dodać, że już wcześniej Delikatesy Centrum próbowały wybić się na narodowych różnicach. W spotach powstałych z okazji Euro 2024 podkreślono, że to właśnie ten sklep jest polski, Lidl niemiecki, zaś Biedronka portugalska. I chociaż zaznaczano, że „niskie ceny nie mają narodowości”, to podsycanie tych różnic wydaje mi się bardzo ryzykowne. Skoro Lidl i Biedronka płacą w Polsce podatki (ba, należą do 10 największych podatników podatku CIT) to samo wypominanie w stylu „nie jesteście z Polski” brzmi delikatnie mówiąc populistycznie.