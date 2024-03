Lidl zadał mocny cios Biedronce. Pokazał różnicę, o której klienci nie mieli pojęcia

30-sekundowy film na kanale YouTube zatytułowany jest "Lidlowy przegląd cenowy". Cała reklama została stworzona tak, jakby miała być prognozą pogody. Nie brakuje też prezentera, który omawia przegląd cenowy, porównując kwoty do pogody, która ma być zmienna. Na mapie całej Polski wytypowano Biedronki, przy których widnieją różne ceny – od ok. 161 zł aż do ponad 177 zł.