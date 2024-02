Lidl zareagował na SMS-y Biedronki. Odpowiedź podbija sieć

Porównywanie cen przez dyskonty w kampaniach reklamowych już było, ale Biedronka zaskoczyła zestawieniem promocji w SMS-ach wysyłanych do Polaków. Kampania wzbudziła emocje, bo nie wszyscy są zadowoleni z nachalnej komunikacji, ale jeżeli chodzić miało wyłącznie o rozgłos, to można mówić o strzale w dziesiątce. Nawet jeśli nie każdy leci do sklepu po przecenione mandarynki, to liczne przeróbki (czasem bardziej, czasem mniej udane) sprawiają, że o Biedronce, a przy okazji i Lidlu, jest głośno.