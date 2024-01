Zabronią nastolatkom korzystania z mediów społecznościowych. Nawet jeśli rodzic się zgodzi

Pomimo świadomości, że media społecznościowe to nie najlepsze (a niekiedy wręcz szkodliwe) miejsce do spędzania czasu przez młodzież, nie istnieje skuteczny sposób, by temu przeciwdziałać. Kontrola rodzicielska może zostać ominięta, odebranie dostępu do elektroniki może doprowadzić do buntu i wykluczenia w grupie, a skrzyknięcie się niczym mieszkańcy irlandzkiego miasteczka nie jest łatwe.



Wobec tego Izba Reprezentantów Florydy - organ ustawodawczy amerykańskiego stanu, wzięła sprawy w swoje ręce. Izba właśnie przegłosowała nowe prawo, które znacznie ogranicza dostęp młodzieży do platform społecznościowych.