Dzieci mają zakaz korzystania ze smartfonów w całym miasteczku. „Wydłużamy im dzieciństwo”

Pakt mieszkańców irlandzkiego Greystones opisał brytyjski The Guardian. Inicjatywa akcji wyszła od szkoły podstawowej im. Świętego Patryka w Greystones, która - podobnie jak inne placówki w hrabstwie Wicklow - zabroniła używania smartfonów na swoim terenie. Dyrektor szkoły podstawowej w Greystones w porozumieniu z rodzicami rozszerzyła szkolne zasady poza mury placówek oświatowych. Od paru tygodni w Greystones dostęp do smartfonów mają jedynie dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole średniej (w irlandzkim systemie oświaty nazywanymi secondary schools), a którą to rozpoczyna się w wieku ok. 12 lat.



