Biedronka przesadziła. Ma problem na ulicy i w telefonach

Jak dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl Lidl złożył do sądu wniosek o „udzielenie zabezpieczenia roszczeń przed wszczęciem postępowania”. Sąd na to przystał. W konsekwencji komornik ma zakleić plakaty przed sklepami Biedronka, na których widnieje napis, że Biedronka jest tańsza niż Lidl „od 2002 roku”. Powodem jest brak źródła, które by to potwierdzało. Dla porównania hasło reklamowe „w 2023 roku Lidl tańszy niż Biedronka” powstało na bazie koszyków publikowanych przez „Fakt” oraz „niezależnych badań ASM Sales Force Agency”.