Biedronka kontra Lidl. Kolejne starcie dyskontów odbywa się w dziwnym miejscu

Eksperci branżowi komentujący ostatnie wydarzenia na linii Biedronka-Lidl sami do końca nie wiedzą, co przyniosą kolejne tygodnie. Jak długo można prztykać w nos rywala i obniżać ceny (ostatnio widziałem ser gouda za 1,22 zł za 150g; niedługo chyba będą do niego dopłacać) byle wypaść lepiej w internetowo-gazetowym zestawieniu? Czy klienci w końcu nie zmęczą się atakowaniem konkurenta z jednej strony, a z drugiej – ciągłym odbijaniem piłeczki? Ale już widzimy, że gdyby trzeba było prowadzić starcia gdzieś indziej, to polem bitwy mogą stać się również platformy streamingowe.