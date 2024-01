Przetestowałem nową wersję aplikacji Biedronki. Jedna nowość sprawia, że konkurencja ma duży problem

Już wiem, że z listy zakupów będę chętnie korzystał. I to naprawdę duża zmiana, przez którą mogę wybrać zakupy w Biedronce, a nie w innym sklepie. Tak - wiem, że spis produktów mogę zrobić choćby w Messengerze czy w dowolnej aplikacji, ale tu jest po prostu wygodniej. Wyszukiwanie produktów jest proste, na dodatek od razu widzimy popularne, więc od razu możemy dodać je do listy. W już gotowej możemy odznaczać te, które włożymy do koszyka, dzięki czemu jest czytelnie i wygodnie.