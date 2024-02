Biedronka ma teraz własny e-sklep. Sprawdzamy, co można kupić i ile kosztuje dostawa

Co ciekawe Biedronka zaznacza, że „obecnie nie ma możliwości” odebrać zamówienia w sklepie stacjonarnym – to „obecnie” jest zastanawiające, bo sugeruje otwartą furtkę do samodzielnych dostaw. Byłoby to wygodne: przychodzimy, odbieramy produkty wcześniej włożone do wirtualnego koszyka i nie tracimy czasu na spacer po sklepie czy stanie w kolejkach.