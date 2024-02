Apple Vision Pro do kupienia w Polsce. W cenie wycieczka do USA, ale nie dla kupującego

Apple Vision Pro trafiły do oficjalnej sprzedaży. W internecie jest pełno filmów i zdjęć, w których widzimy użytkowników tych okularów w trakcie normalnych sytuacji życiowych, takich jak prowadzenie samochodu, jazda na deskorolce w ruchu ulicznym czy jedzenie obiadów w restauracjach. Pomimo tego, że nie są to ani pierwsze, ani najlepsze okulary VR na świecie, to na pewno będą jednymi z najlepiej sprzedających się, a to wszystko pomimo zaporowej ceny ustalonej na 3500 dolarów.