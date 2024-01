Apple Vision Pro coraz bardziej przypomina Windows Phone'a. Nie wygląda to dobrze

Tak się nie stało, a głównym problemem platformy okazał się brak aplikacji dostępnych na inne telefony. Podobnie jak w przypadku Vision Pro mało który partner chciał inwestować w niepewną i nieprzyjazną biznesowo platformę, nawet jeśli pochodzi od Wielkiego Microsoftu. Niektórzy jak Google, wręcz aktywnie unikali mobilnego Windowsa, by go dodatkowo osłabić. Inni, jak Meta (wówczas jako Facebook) lub X (wówczas jako Twitter) byli na niej szeroko obecni tylko dlatego, że Microsoft za to płacił. Reszta oferowała albo marne namiastki aplikacji dostępnych na iPhone’a i telefony z Androidem, albo odsyłała użytkowników do przeglądarki internetowej.