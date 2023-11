Samsung może wypuścić swoje przełomowe urządzenie już w przyszłym roku. Wyścig z Apple nabiera rozpędu

Gogle Samsunga powstają we współpracy z Qualcommem, a przy oprogramowaniu koreański producent współpracuje z Google. Niedawno dowiedzieliśmy się, że wyświetlacze znajdujące się w okularach będą wykonane w technologii OLED on Silicon, co ma gwarantować niespotykaną jakość obrazu i pogłębiać immersję podczas korzystania z produktu. Zapowiada się gorący rok w branży okularów rozszerzonej rzeczywistości, bo oprócz Apple Vision Pro premierę będą miały też okulary Meta Quest 3. Zapytacie skąd to nagłe zainteresowanie takimi produktami? Według różnych analityków do końca 2026 roku rynek okularów VR ma osiągnąć wartość 150 miliardów dolarów. Aż grzech nie sięgnąć po kawałek z tego tortu.