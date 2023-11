Pierwszy taki telefon Samsunga właśnie dożył swoich dni

Kiedy cztery lata temu do sprzedaży trafił pierwszy Samsung Galaxy Fold, wywołał on mocno mieszane uczucia. Przede wszystkim był to zachwyt, bowiem wreszcie mamy smartfon, który nie jest standardowym, płaskim prostopadłościanem, a rozkładaną bryłą, która w zależności od potrzeb może służyć jako zwykły smartfon, by po chwili zamienić się w tablet. Całkiem dobry tablet.



Jednak nie obyło się bez problemów z zawiasami, desynchronizacją wyświetlanego obrazu, brakiem wodoodporności czy zrywaniem z ekranu "folii", która stanowiła integralną część wyświetlacza. Jeżeli twój Fold przeżył to wszystko, to mimo wszystko mamy złą wiadomość: Samsung właśnie zakończył wsparcie dla pierwszego Galaxy Fold.