Samsung zaprezentował One UI 5. Nowe funkcje wyglądają dziwnie znajomo

Pierwszą nowością, ewidentnie zainspirowaną trybem skupienia w smartfonach Apple’a, są Rutyny (ang. Routines). Pozwalają one ustawić szereg konkretnych działań, zależnie od naszego harmonogramu, aby dostosować ustawienia telefonu do tego, co akurat robimy. Na przykład w nocy wycisza dźwięki i przełącza telefon w tryb ciemny. Podczas pracy wyłącza powiadomienia, etc. Dla każdej rutyny możemy wybrać godziny automatycznego uruchomienia, dostosować ustawienia trybu „nie przeszkadzać” (np. determinując, które kontakty mogą się z nami połączyć” czy zastrzec używanie konkretnych aplikacji. Np. jeśli chcemy się skupić na pracy, możemy uruchomić rutynę, która zablokuje nam dostęp do mediów społecznościowych.