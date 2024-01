Sprzedaż Vision Pro zgodna z oczekiwaniami. Tyle urządzeń już zakupiono

Jednak nie oznacza to, że Apple ma powody do radości. Jak mówi Kuo, czas wysyłki pozostał niezmieniony 48 godzin po otwarciu zamówień przedpremierowych. Analityk wskazuje, że początkowy popyt na niszowy produkt może szybko spaść po złożeniu zamówień przez fanów i entuzjastów technologii, którzy – w przeciwieństwie do zwykłych użytkowników – są skłonni poczekać na przewidywaną dostawę w ciągu 5 do 7 tygodni.