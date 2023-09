Tim Cook zdradził, do czego używa Vision Pro. Przyznał, że przelewa kasę Elonowi Muskowi, ale trochę się brzydzi

- Zadajemy sobie to pytanie. Generalnie uważam, że Twitter jest ważną platformą. Podoba mi się koncepcja, że jest tam dyskurs i funkcjonuje on jako wielki plac miejski. Są tam też rzeczy, których nie lubię!

- Jest dyskurs, a potem jest antysemityzm.

- Tak, co jest odrażające. Po prostu [nie powinno tam być] na to miejsca

- Czy jest to coś, co stale analizujecie?

- Stale zadajemy sobie to pytanie.

- powiedział Tim Cook w wymianie zdań z Johnem Dickersonem.