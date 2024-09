Lidl wbija szpilę w czułe miejsce Biedronki. Internet od dawna się z tego śmieje

Lidl chwali się, że ich sklepy są większe, ale to nie oznacza, że są z gumy. Nie jest to wprawdzie temat poruszony w wywiadzie, ale zauważyłem, że w moim Lidlu przybyło kas samoobsługowych. Zrezygnowano za to z kilku stanowisk stacjonarnych na rzecz samoobsługi. Zostały bodaj 2 lub 3 tradycyjne kasy, a samoobsługową wciśnięto w miejsce, gdzie wcześniej stały koszyki. Być może to jeden z testowych punktów, ale niewykluczone, że Lidl stawia jeszcze większy nacisk na tę formę zakupów.