Sklep, w którym jest więcej palet w alejkach niż otwartych kas, grozi youtuberowi. Kasujcie memy!

Jakiś czas temu Jakub Biel przygotował przeróbki reklam znanych firm, pokazując, jak mogłyby wyglądać, gdyby markom zależało na przedstawianiu wprost efektów ubocznych ich działań. Ot, żartobliwe prztyczki wymierzone m.in. w stację telewizyjną, która przerywa reklamy filmem czy rozgłośnią, która non stop puszcza te same piosenki. Albo księgarni, do której chodzi się tylko po to, żeby przejrzeć nowości, a potem kupić je w internecie - bo na miejscu jest za drogo. Nie trzeba było nawet dodawać znanych logo, bo każdy wiedział, o co chodzi, ale ubarwiły one materiał.