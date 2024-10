Przyznaję, myliłem się: Call of Duty z otwartym światem jednak wyszedł świetnie

Misje na otwartych obszarach to najgorszy element kampanii w zeszłorocznym Call of Duty. Były nudne, brzydkie i sprawiały wrażenie zapchajdziury, mającej wydłużyć czas potrzebny do przejścia modułu single player. Miałem wrażenie, że twórcy wzięli tryb Warzone, wypchali go botami, wkleili do kampanii i poklepali się po plecach za dobrze wykonaną robotę. To był dramat, do tego wielka bezczelność.