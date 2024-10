Ten level w Call of Duty Black Ops 6 jest tak piękny, że mam opad szczęki. Aż PS5 się zagotowało

Neonowe światła maszyn. Żyrandole odbijające się od posadzek. Rozmaite lampki stołów do gry w karty. Do tego wiele szkła i połyskujących powierzchni. Wszystko to sprawia, że kasyno z Call of Duty Black Ops 6 to idealny benchmark dla takich technologii jak ray tracing oraz patch tracing. Skoro oświetlenie wygląda nieźle na bazowym PlayStation 5, co dopiero mówić o układzie RTX40.