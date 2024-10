Instalacja Call of Duty: Black Ops 6 na PS5 przypomina mi, czemu nie znoszę hubów gier

Lista sugerowanych pakietów danych składała się z następujących pozycji: Strona domowa Call of Duty, Tryb wieloosobowy Black Ops 6, BO6: Campaign Pack 1, BO6: Campaign Pack 2, MWII: Multiplayer, MWII: Co-Op, MWII: Warzone, Modern Warfare III - Beta Pack 1, Modern Warfare III - Beta Pack 2, WMII: Campaign Pack 2, MWII: Campaign Pack 1, MWIII: Campaign Pack 1 i MWIII: Campaign Pack 2. Do tego dochodzą licencje, jak Call of Duty: BO6: Content License 1 i wiele innych, w zależności od nabytej wersji.